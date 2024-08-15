Киев требует репатриации 57 сирот из трех детдомов европейской страны. Причем, по данным СМИ, в корыстных целях.

Украинские дети не хотят возвращаться в страну. Об этом они заявили в итальянском суде. Как пишут местные СМИ, Киев требует репатриации 57 сирот, которые содержатся сейчас в трех детских домах в Бергамо.

Рассмотрев дело и выслушав позицию самих несовершеннолетних, их опекунов и международных организаций — власти пришли к выводу, что детям будет лучше в Италии, а на Украине их ждет опасность.

Любопытно, что среди подростков — много тех, кто близок к призывному возрасту, если его все же снизят. Ранее итальянские газеты уже писали о случаях, когда украинская сторона добивалась высылки подростков, которых можно было бы в перспективе мобилизовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинцы нашли новый способ сбежать из страны.