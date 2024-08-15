«Кто у нас до старости рожает?» — Марина Федункив о своей беременности

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 53 0

StarHit.ru: Марина Федункив не отрицает слухи о своей беременности

«Кто у нас до старости рожает?» — Марина Федункив о своей беременности

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Правда ли 52-летняя актриса ждет ребенка?

Звезда Comedy Woman Марина Федункив не стала опровергать слухи о своей возможной беременности. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

«Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, нет, это не смешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!» — сказала 52-летняя актриса в интервью.

Федункив не стала подтверждать слухи, которые появились на съемочной площадке нового шоу, в котором она приняла участие. Однако и от ответа она решила уйти. В окружении звезды «Реальных пацанов» же утверждают, что актриса находится на шестом месяце беременности.

Марина Федункив долго шла к счастью в личной жизни, и в итоге судьба свела ее с итальянским бизнесменом по имени Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет. Пара живет счастливо в браке уже почти три года.

Многие не верили в искренность данного союза из-за большой разницы в возрасте и разных менталитетов супругов, но каждый раз пара доказывает обратное.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Марина Федункив на протяжении 13 лет жила с мужем, который избивал ее и употреблял запрещенные вещества.

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