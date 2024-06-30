«Были переломаны все ребра»: Федункив рассказала о жизни с мужем-тираном

Что помогло актрисе вырваться из созависимых отношений?

Актриса Марина Федункив рассказала, что на протяжении 13 лет жила с мужем, который избивал ее и употреблял запрещенные вещества. Об этом артистка сообщила на одном YouTube-шоу.

Много лет она надеялась, что ей удастся изменить партнера и старалась всеми силами сохранить брак. Но спустя время Федункив осознала, что не стоило терпеть такого отношения к себе.

«Все говорят, почему я не могла уйти, че я как дура. Сейчас, проработав это все, я понимаю, что была дурой. Но там невозможно уйти, то есть это созависимость. С его стороны мало того, что там абьюзивная созависимость, там еще и наркотическая зависимость», — сказала она.

Кроме созависимости Марина боялась и физической расправы. Она боялась не только за себя, но и за своих близких.

«У меня были переломаны все ребра, руки, ноги, палец мой был сломан, который он выкручивал», — с ужасом вспоминает актриса.

По словам звезды, именно переезд в Москву помог ей закончить эти отношения и прекратить любые контакты с мужем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась жизнь Федункив из-за молодого мужа.