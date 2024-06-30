«Были переломаны все ребра»: Федункив рассказала о жизни с мужем-тираном

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Федункив рассказала, что экс-муж избивал ее и принимал запрещенные вещества

«Были переломаны все ребра»: Федункив рассказала о жизни с мужем-тираном

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что помогло актрисе вырваться из созависимых отношений?

Актриса Марина Федункив рассказала, что на протяжении 13 лет жила с мужем, который избивал ее и употреблял запрещенные вещества. Об этом артистка сообщила на одном YouTube-шоу.

Много лет она надеялась, что ей удастся изменить партнера и старалась всеми силами сохранить брак. Но спустя время Федункив осознала, что не стоило терпеть такого отношения к себе.

«Все говорят, почему я не могла уйти, че я как дура. Сейчас, проработав это все, я понимаю, что была дурой. Но там невозможно уйти, то есть это созависимость. С его стороны мало того, что там абьюзивная созависимость, там еще и наркотическая зависимость», — сказала она.

Кроме созависимости Марина боялась и физической расправы. Она боялась не только за себя, но и за своих близких.

«У меня были переломаны все ребра, руки, ноги, палец мой был сломан, который он выкручивал», — с ужасом вспоминает актриса.

По словам звезды, именно переезд в Москву помог ей закончить эти отношения и прекратить любые контакты с мужем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась жизнь Федункив из-за молодого мужа.

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

19:40
Петербургский Дом музыки завершил гастрольный сезон в Индии
19:32
Дронам не угнаться: штурмовики на мотоциклах взяли опорники ВСУ под Угледаром
19:17
«Были переломаны все ребра»: Федункив рассказала о жизни с мужем-тираном
19:02
Вредно ли пить воду из пластиковой бутылки?
18:37
«Уходит эпоха патриархата»: как меняются роли мужчин и женщин в семье
18:22
Умер сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина

Сейчас читают

Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией
«Уходит эпоха патриархата»: как меняются роли мужчин и женщин в семье
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака