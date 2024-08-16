Движение машин по Крымскому мосту временно остановлено

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

Власти не сообщают точной причины блокировки дороги.

Движение машин по Крымскому мосту временно остановлено

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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Движение транспорта по Курскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщают представители оперативного информационного центра в Telegram-канале. Трассу заблокировали в 03:15 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

В последний раз движение машин по Крымскому мосту приостанавливали 3 августа, пауза оказалась недолгой и вскоре жизнь на мосту восстановилась.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост.

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