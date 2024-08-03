Переговоры по-украински: зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 459 0

Колташов: угрозы атаковать Крымский мост — попытка улучшить переговорные позиции

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Представители Незалежной наивно пытаются запугать Россию. Почему у них ничего не выйдет?

Заявления главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* о готовящейся атаке на Крымский мост являются частью игры по обману России. Об этом заявил политолог Василий Колташов в беседе с 5-tv.ru.

«Суть заявления нужно понимать так — это украинская попытка подготовки к переговорам. Попытка улучшить переговорные позиции Украины», — считает эксперт.

По его словам, как обещания разрушить Крымский мост, так и недавние пассажи представителей Незалежной о готовности к переговорам — часть большой игры по обману РФ. Киев пытается запутать Москву, чтобы та забыла о своих требованиях, которые те решительно отвергают.

Колташов уверен, что вскоре Украина начнет говорить, что разрушит не только Крымский мост, но и Кремль.

«То есть что-то такое, что-то символическое — им нужно показать, что Украина в состоянии одержать символическую победу, не имея возможности ее одержать», — заключил политолог.

Кирилл Буданов ранее заявлял, что Украина разрабатывает план по разрушению Крымского моста, который может быть реализован в ближайшие месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные высказывания «актом прямого терроризма».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готовила покушение на Путина при участии «хозяев киевского режима».

* — внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

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