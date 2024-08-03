Переговоры по-украински: зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост

Колташов: угрозы атаковать Крымский мост — попытка улучшить переговорные позиции
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Представители Незалежной наивно пытаются запугать Россию. Почему у них ничего не выйдет?
Заявления главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* о готовящейся атаке на Крымский мост являются частью игры по обману России. Об этом заявил политолог Василий Колташов в беседе с 5-tv.ru.
«Суть заявления нужно понимать так — это украинская попытка подготовки к переговорам. Попытка улучшить переговорные позиции Украины», — считает эксперт.
По его словам, как обещания разрушить Крымский мост, так и недавние пассажи представителей Незалежной о готовности к переговорам — часть большой игры по обману РФ. Киев пытается запутать Москву, чтобы та забыла о своих требованиях, которые те решительно отвергают.
Колташов уверен, что вскоре Украина начнет говорить, что разрушит не только Крымский мост, но и Кремль.
«То есть что-то такое, что-то символическое — им нужно показать, что Украина в состоянии одержать символическую победу, не имея возможности ее одержать», — заключил политолог.
Кирилл Буданов ранее заявлял, что Украина разрабатывает план по разрушению Крымского моста, который может быть реализован в ближайшие месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные высказывания «актом прямого терроризма».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готовила покушение на Путина при участии «хозяев киевского режима».
* — внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
- 3 авг
- На Украине требуют запретить Нетребко выступать в Европе
- 3 авг
- Истребители Су-35 провели патрулирование над Черным морем. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 авг
- Зенитчики уничтожили опорный пункт противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 авг
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ
- 2 авг
- Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве
- 2 авг
- Россия и Украина обменялись телами погибших в ходе СВО
- 2 авг
- Пять населенных пунктов и 11 групповых ударов: успехи ВС РФ на Украине за неделю
- 2 авг
- Понадобился всего день: в США признали утрату трех установок Patriot на Украине
- 2 авг
- «Я хочу жить»: украинский пленный рассказал, как их бросило командование ВСУ
- 2 авг
- «Не могу понять их»: экс-солист «На-На» Левкин осудил сбежавших из РФ коллег
Читайте также
57%
-0.08 92.83
-0.02
Нашли ошибку?