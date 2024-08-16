Силы ПВО уничтожили пять БПЛА и два безэкипажных катера в акватории Черного моря

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили минувшей ночью пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российским силами удалось ликвидировать два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма.

Также известно, что сейчас движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что над акваторией Севастополя сбита противокорабельная ракета «Нептун».