Рейтинг и цена: как вычислить мошенника на маркетплейсе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Немкин: мошенника на маркетплейсе можно вычислить по ряду признаков

Рейтинг и цена: как вычислить мошенника на маркетплейсе

Фото: www.globallookpress.com / Kira Hofmann

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Россиянам дали ряд простых советов, которые защитят от недобросовестных продавцов.

Если цена товара на маркетплейсе значительно ниже рыночной — стоит обратить внимание на его рейтинг и отзывы. О том, как не попасть на недобросовестного продавца в интернете, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью для РИА Новости.

По его словам, для того, чтобы не стать жертвой мошенников на маркетплейсе, достаточно придерживаться нескольких правил.

«Во-первых, всегда проверяйте рейтинг и отзывы продавца. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы от покупателей. Если у продавца мало отзывов или они негативные, стоит задуматься о целесообразности покупки у него», — указал Немкин.

Депутат также призвал обращать внимание на цену. Если она значительно ниже рыночной — высока вероятность того, что этот товар продает недобросовестный продавец и он не соответствует заявленным в описании критериям. К слову, описание тоже стоит прочитать повнимательнее. Не доверяйте товарам, о которых указаны слишком общие слова.

«Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов, обходя платформу маркетплейса», — советует Немкин. Парламентарий напомнил, что платформы обычно предлагают собственные способы оплаты, которые защищают покупателей от уловок мошенников.

В заключение Немкин призвал не делиться с продавцами никакими личными данными, кроме тех, которые необходимы для доставки товара. Эту информацию мошенники могут использовать против вас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как не попасть на удочку телефонных мошенников.

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