«Создают дипфейки»: в Центробанке раскрыли, как не попасть на удочку мошенников

В последнее время они начали активно применять нейросеть для создания фейковых сообщений.

Мошенники начали использовать дипфейк-технологии, чтобы выманивать деньги у россиян. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России в своем Telegram-канале.

«В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки (созданная нейросетью копия человека — Прим. ред.) работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва», — уточняется в сообщении регулятора.

Для того, чтобы создать дипфейк, мошенники чаще всего используют фото, видео и аудио-материалы, полученные при взломе аккаунта человека, однако иногда им хватает и информации, полученной из открытых социальных сетей.

Если вам пришло видео или аудио-сообщение от вашего знакомого с просьбой оказать финансовую помощь — стоит сперва убедиться, что это не развод мошенников, подчеркнули в пресс-службе. Распознать подделку можно по несвойственной человеку монотонности речи или мимике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, услышав какие фразы по телефону можно точно распознать мошенника.