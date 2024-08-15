«Создают дипфейки»: в Центробанке раскрыли, как не попасть на удочку мошенников

ЦБ: мошенники начали применять дипфейки при разводе россиян
Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio
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В последнее время они начали активно применять нейросеть для создания фейковых сообщений.
Мошенники начали использовать дипфейк-технологии, чтобы выманивать деньги у россиян. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России в своем Telegram-канале.
«В коротком фальшивом видеоролике виртуальный герой, голос которого иногда сложно отличить от голоса прототипа, рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки (созданная нейросетью копия человека — Прим. ред.) работодателей, сотрудников государственных органов, известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва», — уточняется в сообщении регулятора.
Для того, чтобы создать дипфейк, мошенники чаще всего используют фото, видео и аудио-материалы, полученные при взломе аккаунта человека, однако иногда им хватает и информации, полученной из открытых социальных сетей.
Если вам пришло видео или аудио-сообщение от вашего знакомого с просьбой оказать финансовую помощь — стоит сперва убедиться, что это не развод мошенников, подчеркнули в пресс-службе. Распознать подделку можно по несвойственной человеку монотонности речи или мимике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, услышав какие фразы по телефону можно точно распознать мошенника.
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