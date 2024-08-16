Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 124 0

В 37 лет умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

Фото: Telegram / Малый театр / maly_theatre

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Причиной смерти стал несчастный случай.

В Москве 15 августа умерла актриса Малого Театра Екатерина Васильева. Ей было всего 37 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте Государственного академического Малого театра (ГАМТ).

В тексте отмечается, что причиной смерти артистки стал несчастный случай.

«Малый театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Александровны Васильевой. Светлая память и вечный покой!» — написал коллектив театра на сайте.

В 2011 году Екатерина Васильева окончила курс Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных в Щепкинском училище, после чего сразу была принята в труппу театра.

На родной сцене актриса исполнила 15 ролей, среди которых особенно запомнились образы Софьи в «Недоросле», Царицы из «Сказки о царе Салтане», Марины из «Власти тьмы» и Софьи Фамусовой из «Горя от ума».

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса Тамара Скворцова, сыгравшая бабушку в «Похороните меня за плинтусом».

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