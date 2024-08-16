Умерла актриса Скворцова, сыгравшая бабушку в «Похороните меня за плинтусом»

Известная артистка Тамара Скворцова, сыгравшая бабушку в спектакле «Похороните меня за плинтусом», умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

«Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа скорбит и высказывает глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что театр был для Скворцовой смыслом жизни. На его сцене она сыграла более 80 ярких ролей.

Среди самых знаковых: Мальвина в «Нестерке», бабушка в «Похороните меня за плинтусом», Мамми в «Восьми любящих женщинах» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова.