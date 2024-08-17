«Мистер и миссис Смит»: как Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали свой роман

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Кейт Миддлтон и принц Уильям использовали вымышленные имена для прикрытия романа

«Мистер и миссис Смит»: как Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали свой роман

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Влюбленные использовали вымышленные имена.

В начале романа Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали свои отношения, поэтому часто подписывались вымышленными имена. Об этом пишет Super со ссылкой на книгу королевского биографа Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уэльская».

«Чтобы оставаться незамеченными, у Уэльсов было много хитростей. Так, например, во время совместных путешествий Кейт и Уильям придумывали друг другу тайные имена. Чаще всего возлюбленные регистрировались как „мистер и миссис Смит"», — уточняется в сообщении.

Однако это не единственные никнеймы, которые возлюбленные придумали друг для друга. Так, во время совместной поездки на Сейшельские острова в 2007 году они придумали себе имена Мартин и Роуз Миддлтон.

Уточняется, что о связи Кейт и Уильяма не знали даже их друзья. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, как чувствует себя больная онкологией Кейт Миддлтон. По информации инсайдеров, в ближайшее время она не сможет вернуться к выполнению своих королевских обязанностей.

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