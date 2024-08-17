Противник продолжает терпеть поражение на поле боя.

Российские силы нанесли удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском, заняли более выгодные рубежи и позиции и уничтожили до 1905 боевиков в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск „Север“ на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Российская группировка «Центр», в свою очередь, отразила контратаку подразделения штурмовой бригады «Лють» на донецком направлении, а группировка войск «Восток» уничтожила украинскую гаубицу «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и операторы БПЛА нанесли успешные удары по украинским аэродромам, уничтожив фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17.

Также 16 августа удалось ликвидировать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бомбардировщики Су-34 громят опорные пункты ВСУ.