Улучшили позиции: успехи ВС РФ в зоне СВО за минувшие сутки
МО: за минувшие сутки ВСУ потеряли почти две тысячи боевиков в зоне СВО
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Противник продолжает терпеть поражение на поле боя.
Российские силы нанесли удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском, заняли более выгодные рубежи и позиции и уничтожили до 1905 боевиков в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Подразделениями группировки войск „Север“ на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Российская группировка «Центр», в свою очередь, отразила контратаку подразделения штурмовой бригады «Лють» на донецком направлении, а группировка войск «Восток» уничтожила украинскую гаубицу «Мста-Б».
Авиация, ракетные войска и операторы БПЛА нанесли успешные удары по украинским аэродромам, уничтожив фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17.
Также 16 августа удалось ликвидировать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бомбардировщики Су-34 громят опорные пункты ВСУ.
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