Умер во сне: в Москве прощаются с племянником Никиты Михалкова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 370 0

Умер племянник Никиты Михалкова — журналист Дмитрий Кончаловский

Умер во сне: в Москве прощаются с племянником Никиты Михалкова

Фото: фото из открытых источников

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Писатель и журналист Дмитрий Кончаловский ушел из жизни 14 августа.

В Москве прощаются с племянником режиссера Никиты Михалкова — журналистом и писателем Дмитрием Кончаловским. Церемония проходит в ритуальном зале морга в Волховском переулке.

О месте и времени прощания с Кончаловским накануне в соцсети сообщила его бывшая жена, актриса Ольга Спиркина. Как пишет Starhit.ru, она тоже приехала проститься с экс-супругом.

Издание отмечает, что на церемонии присутствует совсем мало людей — только самые близкие. Но даже их не смог вместить маленький ритуальный зал морга.

Кончаловский ушел из жизни 14 августа в возрасте 61 года. Вероятной причиной смерти, по словам его экс-супруги, стала сердечная недостаточность. Журналист умер во сне.

Кончаловский был шеф-редактором ряда телепрограмм, написал пять книг и очень гордился родством со знаменитыми кинодеятелями, подчеркивая, что он «из тех самых Кончаловских».

Со Спиркиной журналист со скандалом расстался в 2020 году. Актриса подала на развод, обвинив мужа в алкоголизме. Также она утверждала, что Кончаловский не приносит в дом деньги и хочет жить лишь в свое удовольствие, а платить за все приходится ей.

В прошлом году Кончаловский подал на Спиркину в суд заявление о разделе совместно нажитого имущества, а также о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Актриса тогда заявила, что бывший муж хочет ее «морально наказать» и отомстить за то, что она раздает интервью телеканалам об их совместной жизни. Об этом Кончаловский якобы сам говорил ей в голосовых сообщениях.

Кроме того, экс-супруг потребовал от Спиркиной два миллиона рублей, однако та заявила, что за время ее отношений с Кончаловским тот «как сыр в масле катался», поэтому, если кто кому и должен, так это он ей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о смерти журналиста Евгения Ксензенко на 45-м году жизни.

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