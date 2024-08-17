Умер журналист Евгений Ксензенко

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 148 0

Ему было всего 44 года.

Умер журналист Евгений Ксензенко

Фото: фото из открытых источников

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Ушел из жизни журналист Евгений Ксензенко. Об этом сообщила его супруга на своей странице в социальной сети.

«Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала жена покойного.

По ее словам, Ксензенко скончался 16 августа в кругу семьи и близких. Ему было всего 44 года. До своего 45 дня рождения журналист не дожил 12 дней.

С августа 2001 года Ксензенко работал на телеканале НТВ. Он выполнял роль парламентского корреспондента, готовил репортажи для различных программ. Ксензенко является автором фильмов «Особенности частного сыска» и «Попавшие в сети» из цикла «Профессия — репортер».

С ноября 2006 по август 2011 года он работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области состоялась церемония прощания с советской летчицей, «ночной ведьмой» Галиной Брок-Бельцовой.

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