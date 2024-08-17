«Сможет выезжать»: Пелагея добилась отмены запрета на выезд дочери из РФ

Певица поставила бывшего мужа на место.

Певица Пелагея оспорила в судебном порядке запрет ее бывшего супруга, спортсмена Ивана Телегина, на выезд их с дочкой за рубеж. Эксклюзивным комментарием с изданием StarHit поделился адвокат артистки Филипп Рябченко.

«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь дочь Пелагеи Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», — рассказал он.

Ситуация, которая вынудила Пелагею пойти в суд, произошла в начале июня, когда певица с дочкой планировались отправиться в отпуск. Таисия, только окончившая первый класс, с нетерпением ждала летнего отдыха в Турции. Она с энтузиазмом собирала чемодан, тщательно выбирая наряды для пляжа, мечтала о ярком солнце и ласковом море.

Однако, к ее огромному разочарованию, отец запретил ей выезд из страны. Пелагея поделилась в соцсетях видео, на котором Таисия горько плачет, не в силах понять, почему папа не позволяет ей отдохнуть после напряженного учебного года. Трогательное видео с плачущей девочкой мгновенно стало вирусным, вызвав волну сочувствия и поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орлова возмутилась поступком экс-мужа Пелагеи в отношении дочери.