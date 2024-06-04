Хоккеист рискует настроить против себя весь шоу-бизнес, вступив в конфликт с бывшей супругой.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова возмутилась поступком хоккеиста Ивана Телегина, который после развода с певицей Пелагеей запретил их дочери Таисии полететь на отдых в Турцию.

«Мерзко, когда отцы поступают вот так. Нет слов. Бедный ребенок!» — прокомментировала Орлова в беседе с подписчиками.

Пелагея во время развода с Телегиным заявляла, что они разойдутся полюбовно, без публичных ссор и скандалов. Однако на днях певица пожаловалась, что хоккеист оригинально «поздравил» их дочь с Днем защиты детей, испортив ей все задуманные планы.

Оказалось, что Таисия, окончившая первый класс, собиралась на отдых в Турцию, но отец запретил ей выезд из России. При этом девочка, по словам матери, очень ждала этой поездки, собирала чемоданы, тщательно подбирала наряды, в которых будет красоваться на отдыхе. Однако из-за отца путешествие сорвалось.

Свой рассказ Пелагея сопроводила душераздирающим видео, на котором Таисия рыдает, не понимая, почему любимый папа не позволил ей отдохнуть после учебного года, позагорать и поплескаться в море.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем может обернуться для дочери Пелагеи предательство отца.