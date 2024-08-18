Долг больше миллиона рублей: налоговая заблокировала счета Анастасии Костенко

Несмотря на это, футболист Дмитрий Тарасов и его супруга сейчас наслаждаются отдыхом на Мальдивах.

Счета модели и супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко заблокировала Федеральная налоговая служба (ФНС). Соответствующая информация появилась на сайте органов. Основанием для приостановки операций и переводов стала задолженность больше миллиона рублей.

О ней стало известно еще в конце мая. Тогда сообщалось, что Костенко должна 1,6 миллиона рублей. Сама модель объяснила, что произошла некая системная ошибка. Накопился долг. Костенко тогда уверяла, что будет разбираться в ситуации.

Но спустя несколько месяцев стало очевидно — модель пустила ситуацию на самотек. Вместо того чтобы обратить свое внимание на долг, она вместе с семьей отправилась на роскошный отдых на Мальдивские острова. Остановиться они решили в отеле, где одна ночь стоит от 60 тысяч рублей.

При этом недавно Костенко и Тарасову пришлось продать особняк площадью почти в тысячу квадратных метров. Дом спортсмен много лет назад строил с бывшей супругой Ольгой Бузовой. Теперь семья переехала в съемное жилье, которое, по утверждениям Тарасова, лучше в плане инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Сергей Косенко задолжал ФНС более десяти миллионов рублей.