На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0 баллов

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Об этом сообщили специалисты регионального филиала геофизической службы Российской академии наук на сайте организации.

«Землетрясение произошло на глубине шесть километров», — отмечалось в материале.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км от Петропавловска-Камчатского. Там интенсивность составляла шесть баллов, поэтому местные жители ощутили колебания земной коры.

Вскоре после этого случилось повторное землетрясение. Произошло оно в 116 километрах от Петропавловск-Камчатского. Магнитуда этого землетрясения составила 4,7. Спасатели начали обследовать здания.

Землетрясение, сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой от пяти до семи баллов.

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