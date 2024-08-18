На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0 баллов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Его эпицентр находился в 108 км от Петропавловска-Камчатского.

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0 баллов

Фото: Xinhua / ABACA / ТАСС

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На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Об этом сообщили специалисты регионального филиала геофизической службы Российской академии наук на сайте организации.

«Землетрясение произошло на глубине шесть километров», — отмечалось в материале.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км от Петропавловска-Камчатского. Там интенсивность составляла шесть баллов, поэтому местные жители ощутили колебания земной коры.

Вскоре после этого случилось повторное землетрясение. Произошло оно в 116 километрах от Петропавловск-Камчатского. Магнитуда этого землетрясения составила 4,7. Спасатели начали обследовать здания.

Землетрясение, сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой от пяти до семи баллов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых популярных мифах о Земле. Один из них, например, говорит о том, что скоро магнитное поле Земли изменит полярность и на время исчезнет.

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