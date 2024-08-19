Научилась в 35 лет: Брухунова рассказала об освоенном навыке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Татьяна Брухунова научилась плавать в 35 лет

Научилась в 35 лет: Брухунова рассказала об освоенном навыке

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Супруга юмориста в детстве предпринимала попытки научиться плавать, но они были провальными.

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова похвасталась навыком, которым овладела лишь в 35 лет. В социальной сети, сидя на краю бассейна, она призналась — научилась плавать.

«Я поплыла! Как не парадоксально, но это случилось через 15 минут после начала первого занятия. Впереди долгий путь, который мне совершенно точно нравится», — рассказала о своем достижении Брухунова.

Она вспомнила также, что трижды предпринимала попытку научиться плавать. Это было еще в детстве: в 5, 9 и 11 лет. Пыталась заниматься в бассейне с тренером, училась с родителями на море, но так и не смогла удержать свое тело на воде.

«Думаю, потому, что мне не хотелось этого на самом деле. Теперь же я знаю, что хочу», — отметила Брухунова.

К слову, учится Брухунова плавать, отдыхая в Сочи вместе с Петросяном и двумя детьми. Семья наслаждается теплыми августовскими днями, они лакомятся фруктами и гуляют по живописным городским улочкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что на Брухунову вновь обрушились с критикой.

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