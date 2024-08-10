«Обрушились на меня»: Брухунова пожаловалась на хейт после признания о Петросяне

Жена юмориста не понимает, за что ее так невзлюбили.

Татьяна Брухунова, жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, вновь вспомнила, что такое хейт. Об этом она рассказала подписчикам в своем личном блоге после того, как некоторые пользователи Сети осудили ее за признание о романе юмористом.

«Я вспомнила, что такое хейт благодаря „добрым“ комментаторам, которые сегодня вновь обрушились на меня. Честно говоря, я совершенно не поняла за что, но это уже не имеет никакого значения», — высказалась Брухунова.

Бурю негодования пользователей вызвало недавнее интервью супруги Петросяна. Она впервые заявила, что их отношения начались еще в 2012 году. До официального развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко оставалось на тот момент еще шесть лет. К слову, тогда Татьяне Брухуновой было всего 23 года, а юмористу — 66 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова поделилась методом воспитания детей.

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