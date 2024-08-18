Умер «голос» Гомера Симпсона Борис Быстров

Ушел из жизни народный артист России, актер дубляжа и кино, диктор Борис Быстров, ему было 79 лет. Прискорбные новости сообщила его жена, заслуженная артистка РФ, актриса Ирина Савина в беседе с 5-tv.ru.

Умер Быстров накануне, 17 августа. При этом причины кончины Савина не уточнила.

Борис Быстров родился 12 февраля 1945 года в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ, а после этого, в 1966-м, снялся в первой своей картине, которая принесла ему популярность — сыграл главную роль в фильме-сказке «Волшебная лампа Алладина».

Затем он работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, потом в «Ленкоме», а с 1968-го — в Театре имени М. Н. Ермоловой.

Быстров озвучил персонажей свыше 400 мультфильмов, сериалов, фильмов и компьютерных игр. В кино он был голосом британского актера Майкла Кейна. Быстров озвучил своего коллегу, в том числе в таких картинах, как «Интерстеллар», «Иллюзия обмана» и «Темный рыцарь». Также его голосом говорит император Палпатин в «Звездных войнах».

В мультфильмах Быстров был российским голосом Гомера Симпсона и второстепенных персонажей проекта «Симпсоны», а также попугая Яго в «Алладине», медведя Балу в «Чудесных виражах» и многих других.

На счету Бориса Быстрова также свыше 20 кинокартин. Он сыграл в таких фильмах, как «ТАСС уполномочен заявить…», «Удар! Еще удар!», «Исаева», «Короли игры».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер французский актер Ален Делон в возрасте 88 лет сегодня, 18 августа. В последние годы постоянно жаловался на постепенное ухудшение самочувствия. В 83 года Делон перенес инсульт. У артиста был рак — диффузная лимфома. Он также страдал от болезни Альцгеймера.