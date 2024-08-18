Умер Ален Делон: известный актер много лет просил об эвтаназии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 4 871 0

Умер французский актер Ален Делон

Умер Ален Делон: известный актер много лет просил об эвтаназии

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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Самому противоречивому французскому артисту было 88 лет.

Умер известный французский актер Ален Делон, ему было 88 лет. Об этом сообщает местное агентство AFP, информацию также подтверждает газета Le Figaro. Много лет он просил об эвтаназии, последние годы Делон постоянно жаловался на постепенное ухудшение самочувствия.

В 83 года Делон перенес инсульт. До этого он часто жаловался на головные боли. В какой-то момент ему пришлось лечь в больницу, где его прооперировали. Операция прошла успешно.

Впервые об эвтаназии актер заявил во всеуслышание в 2021 году, после того как не стало его близкого друга, 88-летнего французского актера Жана-Поля Бельмондо. На тот момент самому Делону было 86 лет.

Актер задумался об эвтаназии, так как считал данную процедуру продуманным и безболезненным способом уйти в мир иной. Пока неизвестно, была ли она осуществлена или нет, но последние годы артист сильно болел, у него был рак — диффузная лифома. Кроме того, Делон страдал от болезни Альцгеймера.

Ранее суд французского города Монтаржи поместил Делона под усиленную опеку. Он не мог самостоятельно распоряжаться своим имуществом, этим мог заниматься лишь назначенный судом куратор. Его имя не разглашается. 

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