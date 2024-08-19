Криду выписали штраф после концерта с участием Киркорова, Тимати и Джигана

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Крида оштрафовали за нарушение законна о тишине на концерте в Москве

Криду выписали штраф после концерта с участием Киркорова, Тимати и Джигана

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Житель столицы подал заявление в полицию и оказался прав.

Сольный концерт популярного певца Егора Крида в Москве закончился штрафом. Об этом артист заявил во время своего прямого эфира на видеостриминговом сервисе.

По словам Егора, концерт закончился позже, чем планировалось.

«Знаете, что я штраф, кстати, платил после концерта в Москве? Потому что он закончился позже, чем должен был. Видите ли, есть закон тишины. И какой-то мужчина, который живет неподалеку подал заявление, что ему видите ли мой концерт мешал спать в 23:30. И меня оштрафовали», — отметил артист.

К слову, на данный концерт Егору Криду пришлось потратить больше 100 миллионов рублей. В тот день на сцену с исполнителем также вышли Тимати, Филипп Киркоров, Джиган и другие селебрити.

Послушать хиты певца пришли более 40 тысяч зрителей, в том числе родители Егора и его сестра. Пришла поддержать артиста и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, с которой ему не раз приписывали роман. Однако сам артист слухи опровергал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Крид заявил о проблемах со здоровьем. По словам артиста, он перенес паническую атаку во время сеанса массажа. Процедуры пришлось отменить. 

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