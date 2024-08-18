Москвичи несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 151 0

Легендарный актер скончался сегодня в возрасте 88 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Luc Nobout

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Жители Москвы несут цветы к зданию посольства Франции на Большой Якиманке, 45 в память об умершем французском актере Алене Делоне.

Стихийный мемориал возник прямо у ограды посольства, на которую кто-то прикрепил черно-белое фото легендарного артиста.

О смерти Делона стало известно утром 18 августа. Сразу несколько французских изданий подтвердили, что актер ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Известно, что пять лет назад Делон перенес инсульт, а в последние годы страдал диффузной лимфомой и болезнью Альцгеймера. Актер постоянно жаловался на головные боли и ухудшение самочувствия.

В 2021 году Делон даже попросил об эвтаназии. Это случилось после того, как не стало его близкого друга, еще одной звезды французского и мирового кинематографа Жана-Поля Бельмондо. Он также скончался в возрасте 88 лет.

Суд французского города Монтаржи незадолго до смерти Делона поместил его под усиленную опеку. Актер не мог самостоятельно распоряжаться своим имуществом, этим мог заниматься лишь назначенный судом куратор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ушел из жизни знаменитый Ален Делон.

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