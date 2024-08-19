Афтершоковый процесс: на Камчатке ожидают новые подземные толчки до пяти баллов
На Камчатке ожидают новые подземные толчки до пяти баллов
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Местные жители и бизнес уже подсчитывают миллионные убытки.
Подземные толчки до пяти баллов в ближайшие дни стоит ожидать в Петропавловске-Камчатском. И афтершоки будут продолжаться долго.
Таковы прогнозы экспертов после мощного землетрясения на полуострове накануне. Подземные толчки достигали 7-ми баллов по шкале Рихтера. В домах раскачивало не только люстры, но и шкафы, с полок падали предметы, а со стен слетало все, что плохо закреплено.
Миллионные убытки подсчитывают и магазины. В одном из салонов электроники с прилавков попадали новые телевизоры. От страха жители домов выбегали на улицу, даже не успев обуться.
«На самом деле было очень страшно, очень сильно раскачивался дом. И несмотря на то, что мы, камчадалы, вроде привыкшие к таким историям, сегодня это было прям как-то очень необычно, очень сильно и долго», — делится впечатлениями местный житель Иван Бычков.
Погибших и пострадавших в результате землетрясения нет. Сразу после ЧП оперативные группы спасателей и пожарных начали экстренное обследование зданий соцобъектов. Кроме того, жители пожаловались на образование трещин в жилых домах. В ближайшие дни их обследуют специалисты ЖКХ, чтобы сделать окончательные выводы.
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