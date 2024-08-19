В Севастополе предупредили о запуске ложных ракет ВСУ

Губернатор Михаил Развожаев объяснил, зачем боевики это делают.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают ложные ракеты по Крыму, именно поэтому между сигналом тревоги и сигналом отбоя проходит лишь несколько минут. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», ― пояснил Развожаев.
Несмотря на это, он призвал не пренебрегать безопасностью при объявлении воздушной тревоги. Как только она звучит, необходимо закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество. Людям следует оставаться дома в комнатах с несущими стенами, если они не знают местонахождения ближайшего укрытия.
Украинские войска наносят удары по приграничным российским территориям с начала спецоперации по защите Донбасса в 2022 году. Наиболее пострадали от атак Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Воронежская области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Украину после ее атаки на Курскую область.
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