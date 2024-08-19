В Севастополе предупредили о запуске ложных ракет ВСУ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

Губернатор Михаил Развожаев объяснил, зачем боевики это делают.

В Севастополе предупредили о запуске ложных ракет ВСУ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают ложные ракеты по Крыму, именно поэтому между сигналом тревоги и сигналом отбоя проходит лишь несколько минут. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», ― пояснил Развожаев.

Несмотря на это, он призвал не пренебрегать безопасностью при объявлении воздушной тревоги. Как только она звучит, необходимо закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также отключить электричество. Людям следует оставаться дома в комнатах с несущими стенами, если они не знают местонахождения ближайшего укрытия.

Украинские войска наносят удары по приграничным российским территориям с начала спецоперации по защите Донбасса в 2022 году. Наиболее пострадали от атак Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская, Воронежская области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Украину после ее атаки на Курскую область.

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:18
В Севастополе предупредили о запуске ложных ракет ВСУ
4:02
Провальные переговоры: Блинкен вылетел в Израиль планом по миру
3:46
Спорт и питание: Мастеркова рассказала, как поддерживает тело на шестом десятке
3:30
Поиск и разведка: ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ
3:16
Альпинист из РФ пропал на севере Пакистана во время поиска погибшего коллеги
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Цель номер один»: политик из Италии назвал угрозу для российских журналистов
Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Священное чудовище: что оставил после себя французский артист Ален Делон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака