Офицер Дэвис: Россия не оставит Украину без ответа на операцию в Курской области
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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В США уверены, что ВСУ потерпят оглушительную неудачу в российском регионе.
Россия ответит за операцию Украины в Курской области. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Украина никак не сможет добиться успеха в этой операции. И если (президент* Украины) Владимир Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?» — поинтересовался он.
Дэвис добавил, что боевики ВСУ не добьются успехов в Курской области из-за отсутствия преимуществ в небе. Операция киевского режима по вторжению в РФ, поэтому Киев будет ждать ответ Москвы.
«Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя», — подчеркнул американский офицер.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы России задержали боевика ВСУ, похищавшего жителей Курской области. Допрос провел командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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