Умер актер театра и кино Юрий Дубов

Скончался актер театра и кино, профессор кафедры сценической речи Юрий Дубов. Об этом сообщили в пресс-службе Театрального института имени Бориса Щукина.

Церемония прощания с артистом состоялась 17 августа в Хованском похоронном доме. Причина его смерти не разглашается.

Юрий Дубов родился в 1948 году. В 1970-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и позже был приглашен в труппу Московского театра имени Гоголя, где проработал около 15 лет. На счету актера порядка 20 ролей.

В 2004 году талантливый артист начал преподавать на кафедре сценической речи в «Щуке». Также Юрий Львович работал в Московской государственной академической филармонии режиссером литературных программ для молодых артистов — его сольные проекты «Тайны Ивана Крылова» и «Каменный цветок» очень любили слушатели.

«Юрию Дубову были присущи — замечательное обаяние рассказчика, удивительная интонация и исключительно правильная речь. В чтении он великолепно осваивал литературный текст, становясь как бы вторым автором, волнуя воображение слушателей яркостью и разнообразием своих внутренних видений», — отметили в пресс-службе.

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