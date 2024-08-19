Без пиджаков и галстуков: как проходит визит Путина в Азербайджан

Международная ситуация станет одной из центральных тем в повестке переговоров Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые пройдут сегодня в Баку в узком и расширенном составах. По итогам встреч будет подписан ряд документов.

Накануне российский лидер прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом. И уже в воскресенье вечером президенты провели неформальную встречу — без галстуков. С подробностями из Баку — обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Это редкий для Владимира Путина случай: он идет по зеленой ковровой дорожке. Просто это цвет, к которому в Азербайджане — особое отношение. Почетный караул, долгое рукопожатие, вице-премьер принимающей стороны провожает до «Ауруса». Несколько минут, и Путин встречается с Алиевым.

Объятия, цветы для первой леди Азербайджана. Встреча в резиденции Загульба неформальная — без пиджаков и галстуков.

Зато накануне в Баку сделали все, чтобы формальные мероприятия прошли на должном уровне — бросили на борьбу за чистоту профильных специалистов. Целые расчеты терли и без того чистую плитку. Рядом аккуратно подняли разглаженные государственные флаги.

В зале на втором этаже Дворца Гюлистан, где пройдет прием в честь Владимира Путина, идут последние приготовления: отпаривают скатерти, настраивают оборудование и настраивают рояль на сцене, где пройдет концерт.

Уровень визита — государственный. Форма наивысшая, потому и держать все надо в форме. С этим, кстати, в Баку порядок. Одна из богатейших столиц региона. Экономика Азербайджана развивается серьезными темпами. У них очень много нефти. В XX веке даже в шутку советовали не приезжать сюда в белых штанах — можно было испачкаться, качали в каждом дворе.

В некоторых районах Баку до сих пор добывают нефть. Не в тех объемах, как раньше, конечно, но именно здесь очень хорошо видно, насколько правильно распорядились в Азербайджане доходами. Вот — глубинно-насосная добыча, а вот — город, который построили на деньги от продажи ресурсов.

Экономическое сотрудничество России и Азербайджана станет одной из тем переговоров. Товарооборот между странами растет. В первом полугодии он прибавил 7%.

На повестке дня обязательно будет и вопрос развития Международного транспортного коридора «Север-Юг». Это торговый путь из Индии и Юго-Восточной Азии и обратно. В районе Каспийского моря делится на три маршрута. То есть, в отличии от перевозок через Суэцкий канал, всегда есть альтернатива, А еще это в два раза короче, быстрее и значительно дешевле.

«Это обеспечит всем нашим странам выход к очень мощным растущим рынкам. Это страны, которые сейчас набирают экономический вес. Это страны, где идет положительный рост населения», — сказал вице-премьер Алексей Оверчук.

Лидеры России и Азербайджана обсудят ключевые вопросы международной повестки и региональной тоже. Наша страна помогает установить мир на Южном Кавказе, урегулировать армяно-азербайджанский конфликт, который с новой силой вспыхнул в 2020 году. Для Баку это очень важный вопрос.

Сразу после горячей фазы конфликта в Баку организовали парк трофейной техники. Экспозиция постоянная, находится прямо в черте города.

Есть надежда, что подбитых и сгоревших экспонатов здесь не прибавится. В Баку ценят усилия Москвы и с особым вниманием относятся к русскому языку. В 300 школах преподавание ведется только на русском. На одной из центральных улиц работает «Русский дом». На деньги азербайджанского предпринимателя восстановлен собор Святых Жен-Мироносиц.

«Здесь мы — русские, православные люди — чувствуем на себе, что мы не какие-то чужие. Мы свои. Люди, которые живут на этой земле, которые совершают здесь свою молитву», — отметил епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий.

Позицию и усилия Азербайджана в России ценят. Есть все предпосылки для того, чтобы большой политический день закончился успешно.