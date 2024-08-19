Собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку в Кемеровской области

В Кемеровской области собака загрызла шестилетнюю девочку. Подробности трагедии раскрыло издание KP.RU.

Инцидент произошел 17 августа в поселке Краснобродский. Вместе с друзьями малышка отправилась гулять. После игр на улице компания заглянула в дом к одному из товарищей. Во дворе на привязи сидел пес — помесь дворняги и бойцовской породы.

Собака среагировала на шумных детей и, к несчастью, смогла дотянуться до девочки. Мать малышки прибежала на крики, однако пес успел прогрызть дошкольнице на руке вену.

«В этот момент собака вцепилась ей в руку, прогрызла вену насквозь. Следом прибежал отчим девочки и взял ее на руки — она уже была мертва. Он просто положил ее на крыльцо, потому что спасти ее было невозможно», — поделилась с изданием родственница жертвы.

Кроме того, на лице и шее малышки были обнаружены многочисленные раны от укусов.

Показания свидетелей разнятся: некоторые очевидцы уверяют, что собака сорвалась с цепи. Другие же сообщают, что ребенок подошел к псу слишком близко. Исходя из этих обстоятельств, следователи должны будут принять решение о наказании виновных.

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