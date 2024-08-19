Упал в бетономешалку: рабочий погиб на стройке в Подмосковье

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 32 0

Рабочий на стройке в Подмосковье упал в бетономешалку и погиб

Упал в бетономешалку: рабочий погиб на стройке в Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов

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Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.

Рабочий во время выполнения строительных работ в подмосковной Балашихе упал в бетономешалку и погиб. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось накануне, 18 августа. Коллеги погибшего рассказали, что они дробили щебень и складировали его в кучи. В процессе работы один из мужчин пошел в сторону бетономешалки, через некоторое время свет на оборудовании погас. Когда строители стали проверять причину отключения электричества, то увидели рядом лежащего коллегу без признаков жизни.

Другие обстоятельства трагедии не приводятся. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но медики не смогли спасти мужчину.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело мужчины обнаружили в реке возле «Москвы-Сити». Полиция выясняет обстоятельства его смерти.

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