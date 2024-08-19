«Вместе с 35 собаками»: где и когда похоронят Алена Делона

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Евгения Романова
Евгения Романова 198 0

BTMTV: Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками

«Вместе с 35 собаками»: где и когда похоронят Алена Делона

Фото: www.globallookpress.com / R4924_italyphotopress, via www.i

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Именно в том месте актер провел большую часть своей жизни.

Французского актера Алена Делона похоронят в часовне, где погребены его 35 собак. Об этом сообщает BFMTV.

«Похороны пройдут в часовне, которую он запланировал для этой цели, вместе с его 35 собаками», — говорится в публикации.

Церемония состоится в середине недели в поместье Души, где Делон провел большую часть своей жизни. Перед смертью актер отказался от национальных похорон. В этой связи проводы будут скромными, на них коллеги и поклонники смогут проститься с Делоном. Сама церемония будет проводиться в условиях строгой конфиденциальности.

Известный французский актер Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. По словам семьи артиста, причиной стала продолжительная болезнь. В последние годы он постоянно жаловался на постепенное ухудшение самочувствие. В 83 года Делон перенес инсульт. У артиста был рак — диффузная лифома. Также он страдал от болезни Альцгеймера.

Делон много лет просил об эвтаназии. Пока неизвестно, была ли она осуществлена или нет.

Ален Делон получил известность в 1950-х годах после выхода фильма «Кристина», где он сыграл роль офицера, влюбленного в дочь музыканта. Легенду мирового кинематографа называли самым красивым актером Франции XX века.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичи несли цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне. Стихийный мемориал возник прямо у ограды, на которую кто-то прикрепил черно-белое фото легендарного артиста.

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