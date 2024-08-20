Разыскиваемого США коллекционера Ferrari задержали в Пулково

Предположительно, он является популярным блогером.

В петербургском аэропорту Пулково задержали гражданина Израиля Джошуа Карту, который находился в международном розыске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, 45-летнего израильтянина задержали сотрудника отдела Национального центрального бюро Интерпола главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД в Пулково.

Мужчина был объявлен в розыск по инициативе полиции США. Его подозревают в совершении преступления, связанного с мошенничеством.

В настоящий момент Джошуа Карту арестован.

При этом, как отмечает канадское издание CTV, задержанный в Санкт-Петербурге родился в Канаде. Он является популярным блогером, который демонстрирует подписчикам свою шикарную жизнь: дорогие спорт-кары, в частности Ferrari, путешествия на частном самолете и общения с моделями. Его онлайн-ресурсы насчитывают более 700 тысяч фолловеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новой Москве задержали подозреваемого в нападении на пожилую пару. Пенсионер убит, а его супруга госпитализирована в больницу.