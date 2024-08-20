Подозреваемый в нападении на пожилую пару в Новой Москве задержан

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 40 0

Нападение произошло накануне вечером в деревне Ярцево в Троицком административном округе столицы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Столичная полиция по горячим следам задержала подозреваемого в нападении на пожилую пару в частном доме в Новой Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из уголовного розыска ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в кратчайшие сроки задержали мужчину 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Нападение произошло накануне вечером в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа столицы. Тело пенсионера 1940 года рождения было найдено в доме, а его супруга была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она была избита до полусмерти.

По официальным данным, в доме также были обнаружены следы возгорания.

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