Мозоли и натоптыши: почему возникают и как предупредить

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Подолог Лапатина рассказала, как предупредить появление мозолей

Мозоли и натоптыши: почему возникают и как предупредить

Фото: www.globallookpress.com / M. Baumann

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Следует отличать мозоли от заусениц, воспалений суставов, плюсневых костей и бородавок.

Мозоли и натоптыши могут серьезно испортить не только настроение, но и здоровье. О том, как их предупредить, aif.ru рассказала подолог Елена Лапатина.

Она уточнила, что мозолью называют местное утолщение кожи, которое возникает в результате давления или трения. Местом локализации мозолей чаще всего становятся ступни, а причиной появления — узкая и неудобная обувь.

Так, если носить туфли на высоком каблуке, то происходит сдавливание и натирание переднего отдела стопы. А при слишком тонкой подошве и грубых швах на обуви риск натираний и появления мозолей возрастает.

Также постоянное трение в одних и тех же областях может стать результатом неправильной постановки стопы или занятий спортом. Часто мозоли возникают в результате деформации стоп, бурсита, артритов, деформирующего остеоартроза и плоскостопия.

Следует отличать мозоли от заусениц, воспалений суставов, плюсневых костей и бородавок. Характерный признак мозоли — болезненные ощущения только при надавливании.

При этим, если мозоль не болит, ее можно не лечить. Если же боль есть, то надо сменить обувь или смягчить трение с помощью специальных подкладок. Сделать их можно самостоятельно из куска толстой и мягкой ткани с отверстием посередине, в котором должна расположиться мозоль.

При мозолях на пальцах под них нужно положить подкладку из войлока, резины или мягкого пластика. В некоторых случаях могут понадобиться прокладки между пальцев, чехлы-напальчечники и разделяющие прокладки.

Для предупреждения мозолей следует позаботиться о качественной мягкой и удобной обуви с хорошей, прочной подошвой и стельками.

Кроме того, нужно регулярно наносить на кожу увлажняющие кремы и обрабатывать пемзой ороговевшие участки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему мозоли на стопах не так безобидны, как кажутся.

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