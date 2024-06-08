Срочно к врачу: почему мозоли на стопах не так безобидны, как кажутся

Врач-дерматолог Филева: частое появление мозолей свойственны сахарному диабету
Фото: www.globallookpress.com / M. Baumann
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Неужели это является симптомом серьезного заболевания?
Огрубелость кожи стоп и частое появление мозолей свойственны сахарному диабету. Об этом рассказала врач-дерматолог Александра Филева в беседе с Life.ru.
По словам врача, натереть стопы можно не только новой обувью. Дело в том, что летом у нас отекают ноги, поэтому практически у всех людей в этот период могут возникать мозоли.
«Натереть ногу можно не только новой, но и разношенной обувью. В жару у многих людей ноги отекают, немного увеличиваются в объеме, поэтому даже босоножки и сандалии, которые были по ноге, становятся тесными», — говорит Филева.
В то же время, частые мозоли на ногах могут сигнализировать и о проблемах со здоровьем. Например, если вы часто стали замечать, что кожа на ваших ступнях стала грубой и сухой без видимых причин, то стоит лишний раз сделать анализы и проверить уровень глюкозы в крови.
«На это заболевание также могут указывать сильная жажда и учащенное мочеиспускание», — уточнила специалист.
Также такой симптом часто указывает на недостаток в организме витаминов группы В и витамина Е. Помимо этого, к образованию мозолей чаще склонны люди, у которых есть плоскостопие, нарушение осанки или же патологии, связанные с деформацией костей.
Филева посоветовала людям со подобными симптомами обязательно обратиться к специалисту.
Ранее 5-tv.ru писал, как к лету избавиться от натоптышей и мозолей на пятках.
Читайте также
49%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?