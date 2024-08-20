Умер народный художник РФ Константин Загорский

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 75 0

Лауреат Госпремии СССР участвовал в съемках более 30 популярных советских и российских фильмов для детей.

Умер народный художник РФ Константин Загорский

Фото: Из открытых источников

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Народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР Константин Загорский умер на 92-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Союзе кинематографистов России.

Уточняется, что Загорский ушел из жизни 18 августа. Подробности смерти не сообщаются.

Прощание с деятелем культуры и искусств состоится днем 21 августа в храме Владимира Священномученика в Королеве.

Константин Загорский родился 13 июля 1933 года, в 1964-м окончил ВГИК по специальности «художник кино», работал на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

За годы творческой деятельности сотрудничал с Евгением Фридманом, Владимиром Бычковым, Леонидом Нечаевым, Ириной Поволоцкой и другими известными режиссерами.

Загорский участвовал в съемках более 30 детско-юношеских фильмов. В числе наиболее известных — «Остров сокровищ» (1971), «Москва — Кассиопея» (1973), «Русалочка» (1976), «Аленький цветочек» (1977), «Дюймовочка» (2007).

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера театра и кино, профессора кафедры сценической речи щукинского театрального института Юрия Дубова.

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