ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 122 0

Его подозревают в получении взятки.

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Силовики задержали временно исполняющего обязанности начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России, полковника внутренней службы Алексея Тимченко по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

«Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В настоящий момент с подозреваемым проводят следственные действия, назначена служебная проверка. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Тимченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд огласил приговоры по резонансному делу о взяточничестве в Пенсионном фонде России. Бывшие начальники организации, которые были признаны виновными в получении денежных вознаграждений в особо крупном размере, получили от 13 до шести лет лишения свободы.

Сумма взятки, вину в которой вменяли чиновникам, составляет свыше 190 миллионов рублей.

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