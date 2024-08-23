«Сошли с ума от счастья»: экс-участник «Дома-2» раскрыл, сколько платили героям

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 137 0

Третьяков: участникам «Дома-2» платили около пяти тысяч долларов в месяц

«Сошли с ума от счастья»: экс-участник «Дома-2» раскрыл, сколько платили героям

Фото: Instagram* / solntcezvezda

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Впервые побывав на гастролях звезды телепроекта осознали, насколько они популярны.

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Солнце и его бывший генеральный продюсер Алексей Михайловский раскрыли интересные факты о зарплатах героев одной из самых популярных российских программ начала 21 века. Об этом они рассказали в эфире шоу «Как это было» с Яной Чуриковой.

«Сейчас уже нет никакого смысла скрывать, что зарплаты там были. Я не знаю, зачем скрывали тогда. Их сначала не было, а уже осенью они начались. Сначала были деньги небольшие, а потом был 2006 год, когда стало понятно, что пора все пересмотреть и сделать определенную прогрессивную шкалу: ты начинающий, на тебя имеется спрос или ты звезда», — сообщил правду Михайловский.

Его слова подтвердила и Солнце. Она заявила, что участники осознали свою популярность только когда начали выезжать на гастроли. Тогда некоторые решили затребовать у руководства проекта больше денег.

Михайловский уточнил, что участники «Дома-2» получали бесплатное медицинское обслуживание, которое включало даже услуги стоматолога.

Еще одна звезда проекта — Роман Третьяков — уточнил, что популярным участникам платили около пяти тысяч долларов в месяц (на то время примерно 150 тысяч рублей).

«Кто-то сошел с ума от счастья — Маюшка», — сыронизировала Солнце о своем бывшем бойфренде Мае Абрикосове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие участники «Дома-2» Кристина и Андрей Черкасовы готовятся стать родителями во второй раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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