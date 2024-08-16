«Разделите с нами это счастье»: Кристина и Андрей Черкасовы ждут второго ребенка

Срок беременности и дату родов блогеры пока оставляют в секрете.

Бывшие участники шоу «Дом−2» Кристина и Андрей Черкасовы готовятся стать родителями во второй раз. Об этом звезды сообщили в личных блогах в социальной сети.

«Разделите с нами это счастье. Мы ждем пополнения в нашей семье», — говорится в сообщении.

Кристина показала свой уже округлившийся живот. Срок беременности и дату родов блогеры пока оставляют в секрете.

Друзья супругов и поклонники стали поздравлять пару с радостным событием.

«Поздравляю вас! Какая замечательная новость»;

«Какая вы красивая с животиком»;

«Это — замечательная новость, это — настоящее чудо. Поздравляю с беременностью и от всей души желаю, чтобы твое интересное положение доставляло тебе массу прекрасных ощущений и удивительных эмоций», — написали подписчики.

Кристина и Андрей Черкасовы познакомились во время участия в шоу «Дом−2». В декабре 2018 года они узаконили свои отношения.

К слову, у пары растет сын Святослав. Мальчику четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в семье актера Павла Прилучного произошло пополнение.

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