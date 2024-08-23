«Каждый раз прошу прощения»: Малахов не успел исполнить последнюю просьбу соседки

Телеведущий до сих пор раскаивается в своем поведении.

Телеведущий Андрей Малахов поделился трогательной историей, связанной с последней просьбой его соседки, которую он не успел выполнить. Об этом он рассказал в программе на одном из федеральных каналов.

Малахова родился и вырос в городе Апатиты. По соседству с его семьей жила учительница музыки Любовь Морозова. Вместе со своим другом DJ Грув (Евгением Рудином) он постоянно над ней подшучивал.

«Мы с Грувом любили нажимать на кнопку ее звонка. Она из квартиры кричала: „Я голая, сейчас открою“. А мы хохотали, пока бежали до первого этажа», — сказал он.

Около двух лет назад телеведущий снова приехал в родной город и узнал, что Любовь Морозова сломала шейку бедра и не может ходить. Она попросила Малахова купить иголку для проигрывателя. Хоть он и запомнил просьбу, но выполнить ее не успел. Когда он приехал в следующий раз, то оказалось, что соседка умерла.

С тех самых пор, проходя мимо ее дома, он мысленно просит у нее прощения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущий Андрей Малахов рассказал о минусах вебкама.