Выглядит счастливой: певица Алсу вышла в свет на фоне развода с Абрамовым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 12 407 0

Певица Алсу посетила музыкальный конкурс в Сочи на фоне развода с Яном Абрамовым

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Неужели ситуация в личной жизни никак не сказалась на артистке?

Певица Алсу, несмотря на бракоразводный процесс с бизнесменом Яном Абрамовым, выглядит радостной и счастливой. Она приехала на международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024», который проходит в Сириусе. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Артистка вышла в свет в сверкающем длинном платье серебряного цвета. На мероприятии она тепло поприветствовала своего знакомого коллегу — народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Хоть бракоразводный процесс с Яном Абрамовым продолжается до сих пор, она не выглядит подавленной. Наоборот, певица улыбалась. Последнее заседание состоялось накануне в Савеловском районном суде Москвы. Адвокат со стороны бизнесмена Александр Добровинский уверен, что у певицы бьет ключом своя «личная жизнь». Возможно, это могло означать новый роман у Алсу.

В конце мая певица ошарашила общественность тем, что подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги прожили вместе 18 лет. Сначала она не комментировала свое решение, но в ходе разводного процесса появились интересные подробности. Например, что Ян Абрамов мог изменить Алсу с моделью Анастасией Решетовой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как проходит громкий развод Алсу с мужем.

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