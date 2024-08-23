Смартфонам — нет, труду — да: какие изменения ждут школьников

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В школьную программу с 1 сентября вернутся уроки труда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В новом учебном году появятся и уроки семьеведения.

Мобильные телефоны — под запретом, ОБЖ — не будет, а уроки семьеведения — в качестве факультатива. О том, что ожидает школьников и родителей в новом учебном году, рассказали в пресс-центре МИЦ «Известия».

Помимо сотовых, на занятия нельзя проносить любые устройства, которые могут выполнять функции телефона. Например, умные часы с SIM-картой. Исключения возможны лишь в экстренных случаях, когда есть угроза жизни или здоровью школьников.

Еще одно ключевое изменение — возвращение в программу такого предмета как «труд».

«Учить труду будут один час в неделю — в начальной и старшей школах, и два часа в средней школе. Стандарт обучения состоит из нескольких модулей: обязательных и вариативных. Некоторые регионы могут сами выбирать модули в зависимом и от кадровой потребности, это может быть животноводство или растениеводство в аграрных субъектах, или автоматизированные системы в индустриальных», — сказала член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

ОБЖ заменят на занятия о безопасности и защите Родины. Предмет будет включать своего рода курс молодого бойца. Детей научат пользоваться средствами защиты. А в программе для старшеклассников — тактическая, огневая и военно-медицинская подготовка.

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