«Давайте без брака»: Бородина рассказала, почему не хочет замуж за Сердюкова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 114 0

Бородина пока не планирует выходить замуж, так как не хочет погружаться в быт

«Давайте без брака»: Бородина рассказала, почему не хочет замуж за Сердюкова

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Это решение она озвучила после знакомства с мамой своего бойфренда.

Телеведущая Ксения Бородина пока что не планирует выходить замуж за своего возлюбленного — участника проекта «Последний герой» Николая Сердюкова. Об этом она сообщила в личном блоге.

Она объяснила свое решение тем, что не хочет погружаться в быт и семейные проблемы. В данный момент она наслаждается жизнью и конфетно-букетным периодом в отношениях.

«Всему свое время. Дайте кайфануть от состояния. Сразу быт, дети, семья. Подождите. Никто не говорит, что это на пару недель, иначе я не выставила бы эти отношения. Но давайте пока без брака», — говорит Бородина.

Однако Сердюков уже успел познакомить свою избранницу со своей мамой, о чем также стало известно из их соцсетей. Более того, на днях ведущая внезапно вышла в свет с кольцом на безымянном пальце.

Несмотря на то, что аксессуар был на левой руке, подписчики все равно заподозрили, что это было помолвочное кольцо.

«А свадьба когда? Кольцо вон на левой руке, как на Западе принято»;

«Какое шикарное кольцо, помолвочное?» — писали поклонники в ее соцсетях.

Бородина пока что никак не прокомментировала эти слухи. Вместо этого он продолжает делиться фото со своим возлюбленным и друзьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саше Бортич предложили продать яйцеклетку.

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