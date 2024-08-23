Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 28 0

Катерина Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Гариком Харламовым

Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пара совсем недавно связала себя узами брака.

Актриса Катерина Ковальчук рассказала, как прошла их первая брачная ночь с шоуменом Гариком Харламовым. Подробностями она поделилась в эфире нового выпуска популярного юмористического проекта.

«Это было утром», — приоткрыла завесу тайны актриса.

Романтическая история любви пары получила продолжение в начале лета, когда Ковальчук и Харламов, внезапно для своих поклонников, отправилась в ЗАГС. В этот день актриса поделилась трогательным снимком на фоне входа во Дворец бракосочетания.

Спустя два месяца после скромной церемонии, пара устроила пышное торжество. На празднике собрались близкие друзья, коллеги по шоу-бизнесу и знаменитости. Атмосферу праздника создавали веселые шутки и искренние поздравления. Среди гостей можно было заметить таких звезд, как Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Тимур Вайнштейн, Яна Батыршина и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харламов раскрыл детали недавней свадьбы.

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