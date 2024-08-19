«Бурунов залез на стол и плакал»: Харламов раскрыл детали недавней свадьбы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

На свадьбе актера Харламова коллега Бурунов расплакался и залез на стол

«Бурунов залез на стол и плакал»: Харламов раскрыл детали недавней свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Юморист остался доволен празднованием бракосочетания.

Юморист Гарик Харламов спустя два месяца после свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук раскрыл детали празднования торжества. Оказалось, что знаменитость полностью доволен прошедшим мероприятием, ведь оно было очень эмоциональным, трогательным и, конечно, веселым.

«Я столько церемоний провел в своей жизни, но впервые увидел, чтобы такие разные люди настолько единодушно участвовали в конкурсах и рьяно отдавались этому. Серега Бурунов, за что ему спасибо, был регистратором нашей свадьбы. Он так проникся, что залез на стол», — вспомнил Харламов в инетрвью журналу HELLO!

А его супруга добавила, что коллега даже расплакался в один момент.

«Помню, он плакал, когда Аня Ковальчук читала стихотворение», — призналась Ковальчук.

К слову, история любви Гарика Харламова и Катерины Ковальчук началась на съемочной площадке сериала «Гусар», где они играли главные роли. Роман завязался практически сразу после разрыва отношений Харламова с Кристиной Асмус, и слухи о новой пассии комика стали распространяться в 2020 году. В том же году пара отправилась в романтическое путешествие на Черное море в Абхазию.

В феврале этого года Харламов и Ковальчук рассталась, причины разрыва остались тайной. Комик, отвечая на вопросы журналистов о его личной жизни, категорически отрицал наличие у него возлюбленной. Однако, спустя несколько месяцев, пара возобновила отношения. В апреле этого года Харламов и Ковальчук вновь появились вместе на публике, а уже в мае объявили о своей помолвке.

В ЗАГС пара отправилась в начале лета. Тогда Ковальчук опубликовала снимок фотографии, сделанной на полароид. На фото пара стояла на фоне входа во Дворец бракосочетания. Правда, одеты возлюбленные были по-обычному — в джинсы и в футболки.

Спустя два месяца пара закатила торжество. Среди тех, кто пришел поздравить влюбленных, были и близкие, друзья, а также многочисленные коллеги знаменитостей.

Дочери Харламова от предыдущего брака на празднике не было. Среди звездных гостей можно было заметить Тимура Батрутдинова, Дениса Дорохова, Азамата Мусагалиева, Тимура Вайнштейна, Яну Батыршину и многих других. На концерте после официальной части перед гостями выступил певец Сосо Павлиашвили.

Первые кусочки свадебного торта достались мамам Гарика и Катерины. Судя по видео из соцсетей, все выглядели счастливо, в том числе сами молодожены.

Что касается свадебного декора, то молодожены отдали предпочтение минимализму: все было выполнено в оливковых тонах с добавлением живых цветов. В сети уже предположили, что дизайном, скорее всего, занималась Ковальчук, а Харламов же был ответственен за гостей.

Невеста выбрала несколько свадебных платьев: в одном из них она была на церемонии, а в другом веселилась вместе с супругом и гостями. Оба варианта были довольно элегантными, полностью соответствовали стилю актрисы, а также выгодно подчеркивали ее утонченную фигуру и бронзовый загар. Прическа у Ковальчук была такая же сдержанная и простая, но подчеркивающая ее красоту.

В свою очередь, Харламов не стал изменять себе. Несмотря на то, что для официальной части он выбрал классический костюм, для неофициальной части он уже облачился в привычную спортивную одежду и кепку. В таком виде шоумен стал исполнять любимые песни перед друзьями и коллегами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько весило свадебное платье фигуристки Александры Трусовой.

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