Подозреваемого в убийстве жительницы Одинцово задержали в Турции

Подозреваемый в убийстве жительницы подмосковного Одинцово задержан в Турции. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Московской области.

Уточняется, что предполагаемый убийца находится под надзором турецких правоохранителей. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию для проведения следственных действий и заключения под стражу.

Задержанный в Турции мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы. Тело 30-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями 22 августа обнаружили жители многоэтажного дома в Одинцово на лестничной клетке. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и объявила подозреваемого в международный розыск.

В мае немецкая полиция задержала уроженца Литвы Андрея Куслевича, убившего в турецком Бодруме россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь. Мужчину задержали при проверке на границе в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины военного на севере Москвы.