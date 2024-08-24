Подозреваемого в убийстве жительницы Одинцово задержали в Турции

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 106 0

Тело 30-летней женщины с ножевыми ранениями 22 августа обнаружили соседи.

Подозреваемого в убийстве жительницы Одинцово задержали в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозреваемый в убийстве жительницы подмосковного Одинцово задержан в Турции. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Московской области.

Уточняется, что предполагаемый убийца находится под надзором турецких правоохранителей. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию для проведения следственных действий и заключения под стражу.

Задержанный в Турции мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы. Тело 30-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями 22 августа обнаружили жители многоэтажного дома в Одинцово на лестничной клетке. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и объявила подозреваемого в международный розыск.

В мае немецкая полиция задержала уроженца Литвы Андрея Куслевича, убившего в турецком Бодруме россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь. Мужчину задержали при проверке на границе в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины военного на севере Москвы.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Последние новости

23:06
«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко
22:46
Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
22:26
Алена Делона похоронили в его поместье в Души
22:06
Захарова высказалась о поздравлении Литвы с днем независимости Украины
21:46
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
21:26
Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Сейчас читают

«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины
«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове
Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2