«Она выше меня»: Олешко из «Папиных дочек» о последней встрече с Пуговкой

Олешко из «Папиных дочек» рассказал о последней встречи с Пуговкой Старшовой

Народный артист России Александр Олешко рассказал о последней встрече с бывшей коллегой по сериалу «Папины дочки», Екатериной Старшовой, исполнявшей роль Пуговки. Подробности их последней встречи прозвучали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы с ней виделись два года назад, она выше меня, это взрослая девушка, совершенно прекрасная, я очень рад был с ней повидаться», — отметил актер.

Исполнитель роли полюбившегося зрителям Аллигатора вспомнил и про новое поколение юных актеров. По его словам, молодые коллеги — настоящие звезды, которые трудятся нисколько не меньше взрослых актеров.

«Ну, видите, на моих глазах уже растут новые прекрасные дети, они звезды, он порой работают больше, чем взрослые», — рассказал Олешко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за кого Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки, успела тайно выйти замуж и в короткий срок развестись, и причем здесь ее новая работа.

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