«Она выше меня»: Олешко из «Папиных дочек» о последней встрече с Пуговкой

|
Василиса Власова
Василиса Власова 40 0

Актер был рад повидаться с бывшей коллегой.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олешко из «Папиных дочек» рассказал о последней встречи с Пуговкой Старшовой

Народный артист России Александр Олешко рассказал о последней встрече с бывшей коллегой по сериалу «Папины дочки», Екатериной Старшовой, исполнявшей роль Пуговки. Подробности их последней встречи прозвучали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы с ней виделись два года назад, она выше меня, это взрослая девушка, совершенно прекрасная, я очень рад был с ней повидаться», — отметил актер.

Исполнитель роли полюбившегося зрителям Аллигатора вспомнил и про новое поколение юных актеров. По его словам, молодые коллеги — настоящие звезды, которые трудятся нисколько не меньше взрослых актеров.

«Ну, видите, на моих глазах уже растут новые прекрасные дети, они звезды, он порой работают больше, чем взрослые», — рассказал Олешко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за кого Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки, успела тайно выйти замуж и в короткий срок развестись, и причем здесь ее новая работа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Прогноз на выходные: что советуют карты таро

Последние новости

19:25
Россия и Белоруссия восстановлены в мировой практической стрельбе с 2027 года
19:10
Прогноз на выходные: что советуют карты таро
19:00
Месяц Каменной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2026 года
18:40
Ударил битой со спины: грабитель напал на женщину в Петербурге ради 28 тысяч рублей
18:27
«Обращаются соотечественники»: россияне из ФРГ заинтересовались переездом в РФ
18:13
«Оранжевое небо» в огне: в центре Томска разгорелся крупный пожар

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Клетки получили новую защиту: врачи нашли способ борьбы с раком крови
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение
Три года вдова: как Диана Гурцкая находит силы жить после смерти любимого мужа

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен