«Обращаются соотечественники»: россияне из ФРГ заинтересовались переездом в РФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Генконсул России в Зальцбурге сообщил об интересе жителей к программе переселения.

Россияне в Германии обратились по программе переселения

Фото: www.globallookpress.com/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

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Россияне в Германии начали интересоваться переселением в Россию

Россияне, проживающие в Германии, начали обращаться в Генеральное консульство РФ в австрийском Зальцбурге по вопросам участия в государственной программе переселения соотечественников. Об этом сообщил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

«К нам обращаются соотечественники из соседней Германии», — рассказал дипломат РИА Новости.

По словам Черкашина, эту тему он обсуждал с россиянами из ФРГ, которые приехали в Зальцбург для участия в голосовании на прошедших парламентских выборах.

Генконсул отметил, что из-за ограниченного штата сотрудники диппредставительства не могут в полном объеме заниматься вопросами переселения граждан России, проживающих в Германии. В таких случаях россиянам рекомендуют обращаться в посольство РФ в Берлине.

Кроме того, в Генконсульство России в Зальцбурге регулярно поступают обращения по другим консульским вопросам. Среди них — оформление заграничных паспортов, вопросы гражданства и получение нотариальных услуг.

Ранее Германия объявила о закрытии российского генконсульства в Бонне. В ответ российская сторона отозвала согласие на работу Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Сотрудники немецкого диппредставительства в сентябре начали вывозить личные вещи из здания в Петербурге.

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