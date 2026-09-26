«Оранжевое небо» в огне: в центре Томска разгорелся крупный пожар

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 104 0

Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В центре Томска разгорелся крупный пожар

В центре Томска загорелось административное здание. Как сообщили очевидцы 26 сентября, пожар вспыхнул в двухэтажной кирпичной пристройке торгового центра «Оранжевое небо», который располагается на улице Нахимова, 8/1. По данным пресс-службы МЧС, на которую ссылаются ТАСС, возгорание охватило площадь около 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

У 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места происшествия. На них видно, как дым охватил всю прилегающую территорию.

Пламя распространилось в районе торгового центра «Оранжевое небо». Существует угроза распространения пожара на прилегающие торговые точки.

По данным, которые предоставили в МЧС, на месте происшествия работают 48 человек и 14 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал о судьбе двоих моряков с загоревшегося на Камчатке судна. Они находятся в тяжелом состоянии. На судне находились 29 моряков, из которых состояние здоровья 21-го описывают как удовлетворительное. Пожар произошел на борту «Триумфа» в акватории Тихого океана у Камчатки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Оранжевое небо» в огне: в центре Томска разгорелся крупный пожар

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